東京マラソン

東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）は2時間6分9秒で日本人2位の13位となった。日本人1位は日本記録保持者の大迫傑（リーニン）。鈴木はレース後のインタビューで大迫に言及した。

32キロ地点で日本人トップ集団に入った鈴木は、大迫らと競り合った。40キロ過ぎに前に出たが、41キロで大迫に抜き返され、そのまま日本人2位でゴールを駆け抜けた。

鈴木は、レース後の中継インタビューで「MGC（マラソングランドチャンピオンシップの出場権）を獲得できたことは本当によかったと思います」と安堵した様子で話した。40キロ過ぎまで競り合った大迫については「去年の10月に独立したんですけど、それからいろいろ練習をさせてもらったり、アドバイスいただいたりして、プロランナーとして走っていく中で学んできましたが、やっぱり本当にプロフェッショナルだな、と感じました」と大迫を絶賛。「改めて力の差を感じました」と脱帽気味だった。



