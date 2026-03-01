『NHK紅白歌合戦』を盛り上げた5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの佐野勇斗が、現役東大生たち考案の新スポーツを世界初プレイ！ これまであらゆるものを壊してきた“破壊神”佐野は、この挑戦でも盛大にやらかした……!?

【TVer】「不気味だった！」「それは言い過ぎだろ！」リーダー・吉田仁人の切れ味抜群ツッコミさく裂！ 東大生考案新スポーツをM!LKがテストプレイ

事の発端は、現役東大生たちからの相談。彼らは、実験用ワイパー・キムワイプを使った競技・キムワイプ卓球を楽しむサークルに所属しており、実は同競技の世界チャンピオンだ。東京大学キムワイプ卓球会は、ほかにも実験の合間にできるスポーツ、通称“サイエンティフィックスポーツ”を考案し、5月の学園祭での披露を目指している。そこで彼らの試作中のスポーツを、M!LKがテストプレイすることになった。

新スポーツの1つ・フラーレンボウリングは、分子模型とボウリングを組み合わせたもの。ボール状の分子・フラーレンの模型を転がして、ピンとなるさまざまな分子模型を倒すシンプルなルールだ。東大生たちが2日前に考案したばかりだというこのフラーレンボウリングを、佐野は世界初プレイ！ 佐野が思いきり転がしたフラーレン模型は、勢いよく分子模型ピンを吹き飛ばした。

事前に「倒してOKです！」「全然大丈夫！」と言っていた東大生たちだが、想像以上に派手に吹き飛んだ分子模型ピンに大慌てで苦笑い。佐野も、「壊してしまったかも」と言わんばかりに焦った表情になったが、東大生たちから「くっつくので大丈夫です！」と言われると心底安堵し、それでもきちんと「ごめんなさい！」と謝った。

一部始終を見ていた他のM!LKメンバーは、「（東大生たちが）めちゃくちゃヒヤッとした顔していた」「勇斗のこと『何してんすか』みたいな目で見ていた」と苦笑。一方で東大生たちは、「学園祭には当日いろんな人がくると思うので、こういうこともあるということで」「いいデータが取れました」とM!LKに笑顔で感謝し、サイエンティフィックスポーツで学園祭を盛り上げていくことを誓った。

なお、M!LKがサイエンティフィックスポーツを体験した映像は、2月24日深夜に放送された彼らのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。

これまで佐野が、バラエティ番組やドラマ、グループのYouTube企画などで備品やメンバーの私物を壊してきたため、今回のアクシデント（？）にもファンは大笑い。X上は、「何してんすかの目wwwwwwww」「絶対ヒヤッとしてたやつw」「さすが破壊神」「やばいなにしてんねん爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑 うちの佐野勇斗がすみません爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑」「佐野さん心配してたけど分子模型って取り外し可能なので！！！」などと大盛り上がりだった。

