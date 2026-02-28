チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さんが、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、夫からのプロポーズ秘話を明かした。

出演者たちが人生の激レア体験を披露するトークバラエティー特番。白岩さんは安野氏について、「元々AIエンジニアで、理屈っぽい性格で。いわゆるオタクくんなんですけど」と評した。

「“どういうプロポーズがいい？”って言われたので、ベタに“パカってされたい”みたいな」。小さなケースを開け、指輪を見せて求婚される展開を望んでいたという。安野氏の返答は「分かった。ちょっと用意するね」というものだった。

ついにその時が訪れた。白岩さんは「3カ月くらいたって、“部屋に来てくれ”と言われて」と振り返った。「MacBookを持ってきて、MacBookをパカって開けて、そのMacBookに、“結婚のための誓約書”っていうのがバーっと100ページくらい、載ってました」。スタジオからは「え〜！？」と驚きの声が上がった。

白岩さんは苦笑いしながら、「私は、“こっちの（指輪の）パカやで”…って」とぶっちゃけ、笑わせた。

誓約書の最後には、安野氏が自作した結婚生活アプリが付けられていたという。「週に1回、“今週の夫婦生活はいかがでしたか？”って通知がやってきて。満足、不満足って入れると、“よかったです”みたいなのが来るんですけど、こういう夫婦生活を望んでいたわけではないと思って、めっちゃ泣いてしまって」と、当時の率直な思いを打ち明けた。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は、「失礼ですけど、チームみらいって、本当に未来あるんですか？」といじっていた。