「2028年のロサンゼルス五輪を『集大成』と明言している池江璃花子さん（25才）ですが、最近はモデル業やYouTube出演など、本業以外の活動が注目を集める機会が増えています。モチベーションの低下を指摘する関係者も出始めたなかでの熱愛報道に、彼女の今後の競技人生を心配する声も聞こえてきます」（競泳関係者）

【写真】9年前、世界水泳日本代表に選ばれた時の池江璃花子と萩野公介。他、買い物をするライダースジャケット姿の池江璃花子なども

2月19日発売の『フライデー』に初ロマンスを報じられた池江。お相手は元競泳選手でリオデジャネイロ五輪（2016年）の金メダリスト、萩野公介（31才）という"オリンピアン交際"だった。2024年に歌手のmiwa（35才）と離婚した萩野との仲は、昨年の秋頃に深まったという。

「ふたりはともに出場したリオ五輪以降、長年、切磋琢磨してきた間柄でもありました。交際が始まった"昨年の秋頃"は、2023年からオーストラリアで練習を続けていた池江さんが、日本に練習拠点を戻した時期。池江さんのお母さんは知っているのか……」（池江の関係者）

2019年に発症した白血病を乗り越えて競技を続ける池江だが、これまで彼女を公私にわたって支えてきたのは母・美由紀さんだった。

「白血病がわかって落ち込む池江さんのもとに美由紀さんは毎日訪れて、前向きな言葉をかけ続けました。抗がん剤治療の副作用で吐き気がつらく、"死にたい"と口にして涙を流す娘に、自身の涙をぐっと堪えて寄り添ったといいます。復帰後も、食事面などでサポートを続けていました」（前出・競泳関係者）

だが復帰後のパフォーマンスは、以前とは程遠かった。そこで彼女が決断したのが、競泳強豪国のオーストラリアへの移住だった。

「それは二人三脚で復帰を目指した母との"決別"でもありました。2023年秋に拠点を移し、オーストラリアの著名コーチに師事。猛練習に励み、"厳しい"といわれていた翌年のパリ五輪の切符を手に入れたのです。

ひとり暮らしを始めたこともあり、この頃から彼女は"自立"していった。これまでは"競技に集中できなくなる"との理由で守ってきた恋愛禁止のルールも、移住のタイミングから破られ始めたようです」（別の競泳関係者）

萩野との交際は "ルール違反"だが、必要な違反だったのかもしれない。

「池江さんはロス五輪での引退を決意しているとも報じられています。4度目となる五輪は出場するのも至難の業でしょう。そんな彼女にとって、同じく五輪に魅せられた萩野さんは公私ともにサポートしてくれる唯一無二の存在。オリンピアンにしかわかり合えない面もあるのかもしれませんね」（前出・別の競泳関係者）

五輪で結ばれた「愛」がロスへとつながるか。

※女性セブン2026年3月12日号