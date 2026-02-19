ドライブを前にコンビニで買い出しする二人。池江の分のアイスカフェオレを持つなど、サポートに回る萩野の姿が印象的だったFRIDAYデジタル

池江璃花子＆萩野公介氏…競泳界で「BIGカップル」誕生か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 池江璃花子萩野公介氏が真剣交際しているようだと、FRIDAYが伝えた
  • 束の間の休みを利用し、池江の愛車で箱根へ温泉旅行に行ったという
  • 池江の投稿によると、露天風呂付きの個室が有名な旅館に泊まったとのこと
