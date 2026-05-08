卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇が公開した２ショットが話題を呼んでいる。８日にインスタグラムで「璃花子とはいつか一緒に出演したいねってずっとお話ししていたので、今回念願叶って本当に嬉しかったです」とつづり、自身が出演する番組の告知をし、「初めてのアポ取りはとても緊張しましたが、小さい頃からテレビで見ていた バナナマン さんの番組に出演できて幸せでした」と続け、競泳女子でパリ五輪代表の池江璃