競泳選手・池江璃花子が、5月1日放送のトーク番組『A-Studio＋』に出演する。リオ、東京、パリと3大会連続でオリンピックに出場し、日本競泳界をけん引してきたトップアスリートが、闘病生活や復帰への道のり、そして現在の思いを語る。【写真】闘病と復帰の真実を語った池江璃花子番組では収録前に6000m泳いできたと明かし、「練習は体力づくりというよりも体を繊細に極めていくこと」と独自の競技観を披露。「今でもスタート