「ポケモンZA」と「Pokemon HOME」の連携日が2026年春に決定！「Pokemon Champions」との連携も。“遠征・帰す”機能が新たに実装
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始
ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、「Pokemon LEGENDS Z-A」と「Pokemon HOME」の連携日が2026年春になることを発表した。
連携が可能になることで、「Pokemon LEGENDS Z-A」で仲間にしたポケモンたちを預けたり、これまでの「ポケモン」シリーズで仲間にしたポケモンたちをミアレシティで活躍させたりすることができるようになる。
また、Nintendo Switch版が4月、スマートフォン版が今夏に配信されることが決定した「Pokemon Champions」との連携も可能となるようで、こちらでは“遠征・帰す”という、独自の機能が用意される。
