元乃木坂46メンバー、アスパラ丸ごと使った料理公開「お店で出てきそう」「器もランチョンマットもおしゃれ」の声

元乃木坂46メンバー、アスパラ丸ごと使った料理公開「お店で出てきそう」「器もランチョンマットもおしゃれ」の声