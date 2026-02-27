元乃木坂46メンバー、アスパラ丸ごと使った料理公開「お店で出てきそう」「器もランチョンマットもおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】元乃木坂46で女優の能條愛未が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。アスパラガスを丸ごと使った料理を公開した。
【写真】歌舞伎俳優の妻の元乃木坂1期生「器もランチョンマットもおしゃれ」アスパラ丸ごと使った手料理
能條は、円形のランチョンマットの上に汁物や小鉢に入った副菜などが並ぶ食卓の写真を投稿。メインは、アスパラガスを丸ごと肉で巻いた「アスパラのレモンバターソテー」で、綺麗な焼き目のついたズッキーニとスライスしたレモンを添えた彩り豊かな1品となっている。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「丁寧な暮らしぶりに憧れる」「器もランチョンマットもおしゃれ」「お店で出てきそう」「栄養バランスいい」などの声が上がっている。
能條は、2025年11月に歌舞伎俳優の中村橋之との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆能條愛未、アスパラ丸ごと使った料理披露
◆能條愛未の投稿に「お店で出てきそう」の声
