ÆþÂâÃæ¤ÎSEVENTEEN¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤¬ÊÑÁõ¤»¤º¤Ë²ÆìÎ¹¹Ô¡ª¥Óー¥ë¤Ë¥¿¥³¥¹¤Ê¤É¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º´é¤¬ÂçÅ·ºÍ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ó¥¸¥å°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎJEONGHAN¡Ê¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤òËþµÊ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②²ÆìÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëSEVENTEEN¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¡Ö¤Þ¤¿À»ÃÏ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£SEVENTEEN¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤¬²ÆìÎ¹¹Ô¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸½ºßÆþÂâÃæ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¤â²Æì¤Ç²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢µÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µï¼ò²°¤ä¥¿¥³¥¹²°¤Ç¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£¼÷»Ê¥Í¥¿¤¬ÊÂ¤Ö¥¬¥é¥¹¥±ー¥¹¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡£¥Æー¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿È¤¤Ï³ä¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃíÊ¸¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë´¥ÇÕ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤â¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤ò°û¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤ª»®¤Ë¤Ï¥¿¥³¥¹¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æì¥°¥ë¥á¤â¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Óー¥ë°û¤à¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤µ¤ó¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¹â¤¤¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥Óー¥ë°û¤ó¤Ç¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¿À»ÃÏ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È·ÝÇ½¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Þ¤ÄÌÓÄ¹¤¤¤Í¡×¡ÖÊ¼ÌòÃæ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º´é¤¬ÂçÅ·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£