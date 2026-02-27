電車内でたたずむ雪だるまがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】なんと……車内に雪だるまが！

「電車に雪だるまいて草」とその模様を紹介したのは"かもしらす"のきよさん。



車両の隅っこにぽつんと置かれた雪だるま。非常にシュールな光景だが、いったいどんな経緯でここにやってきたのだろうか…きよさんにお話を聞いた。



ーーこの路線は？



きよ：JR東日本の外房線です。その日は気温が下がったので、雪だるまも寒くて暖かい電車に乗ってきたのかと思いました（笑）。



ーー雪だるまはその後どうなったのでしょうか？



きよ：雪だるまは終点の千葉駅に着いた時に自分が車外に出してあげました。その際に運転士さんと少しお話させてもらって、「無賃乗車だな（笑）」みたいな会話をしました。



ーー投稿に大きな反響がありましたね。



きよ：こういったホッコリとした話題を届けられて良かったと思います。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「かわいすぎて草www 誰が乗せたんだよ雪だるまさん、切符ありますか？ 」

「電車に“雪だるま”持ち込みは反則すぎるw しかも静かに立ってて一番マナー良い乗客みたいになってる 」

「溶けて濡れたら危ないからあかん！ていう正論は置いといて、かわちい。笑」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ほっこり心温まる話題だったが、読者のみなさんはけっして電車の車両内に雪だるまを持ち込まないようお願いしたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）