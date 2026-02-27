この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気旅行系YouTuberのおのだが、自身のチャンネルの現状について「正直、オワコン化しています」と率直に語り、活動方針の大幅な見直しを発表した。2026年2月25日に公開された動画では、チャンネル運営の苦悩とともに、登録者50万人達成を目指した“4つの重大改革”が明かされ、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。



現在、おのだはハワイクルーズの船上から世界各地を巡りながら動画制作を続けている。ラグジュアリーな旅行体験や航空機レビュー、家族旅行のリアルな情報発信で人気を集めてきたが、動画内ではチャンネルの成長鈍化という厳しい現実を包み隠さず語った。



動画冒頭、おのだはYouTubeアナリティクス画面を公開しながら、「ここ2～3年、チャンネルが停滞期に入っている」と説明。現在の登録者増加数は月300～400人程度で、減少こそないものの、かつての勢いは落ち着いているという。



コロナ禍の世界一周企画や、ハワイからの帰国便「ANA FLYING HONU」搭乗動画では、プレミア公開時に同時接続2万人を記録するなど高い注目を集めていた。一方で近年は同ジャンルのクリエイターが急成長する中、自身のチャンネルとの伸びの差を実感していると明かした。



空港などでファンから声をかけられる機会は現在も多いが、「最近は『動画見てました』と過去形で言われることが増えた」とし、「自然な言葉だけどやはりへこむ」と率直な心境を語った。



YouTubeでの悩みとは対照的に、著書『旅は究極の自己投資 自由に生きるための世界スマート旅』は重版が決定し、累計2万部を目指すヒットを記録している。しかし出版時には、YouTuberとしての現実を象徴する出来事もあったという。おのだは書籍の帯に「登録者50万人」と記載することを希望したが、メインチャンネル単独では到達していないことから採用されず、最終的に「トータル再生数3億回」という表現に変更された。



2026年11月にはチャンネル開設10周年を迎える予定で、現在の登録者数は約48万9000人。節目までに50万人達成を目指し、運営スタイルの抜本的改革を決断した。



動画内で発表された主な変更点は、プレミア公開の廃止、投稿時間を夜9時から夕方6時へ変更、ロングエンディングの廃止、そしてメインチャンネルの企画基準の厳格化の4点。ファンとのリアルタイム交流の場だったプレミア公開は終了し、通常投稿へ移行する。公開時間は家族との生活リズムや視聴者の視聴習慣を踏まえて前倒しされる。また、長年続けてきた約1分半のエンディング演出は視聴者維持率への影響を考慮して廃止。さらに、今後は10万再生以上が見込める企画を中心にメインチャンネルへ投稿し、それ以外はサブチャンネルで公開する方針とした。いずれもYouTubeアルゴリズムへの最適化を強く意識した決断だという。



おのだは「環境を変えることで再生数が落ちるかもしれない怖さはある」と本音を明かしつつも、「もっと魅力的な動画を届けたいという原点に戻りたい」と語る。動画の最後には視聴者への感謝を伝えるとともに、YouTubeの新機能「ハイプ」の活用やコメントによる意見提供を呼びかけ、「YouTuberおのだ、10年目頑張ります」と決意を表明した。



10周年という節目を前に打ち出された大改革。アルゴリズムと向き合いながら再び成長軌道へ乗れるのか、その挑戦に注目が集まっている。