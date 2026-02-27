劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の4月10日（金）公開を記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、昨年公開の大ヒット作『隻眼の残像（フラッシュバック）』をはじめ、なんと4週連続で劇場版「名探偵コナン」の過去作を放送！

1週目の3月27日（金）よる9時〜10時54分は、2006年公開の劇場版第10弾『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』、2週目の4月3日（金）よる9時〜10時54分は2021年公開の劇場版第24弾『緋色の弾丸』、最新作公開当日の4月10日（金）よる9時〜11時14分は前作『隻眼の残像（フラッシュバック）』（本編ノーカット／初放送）、最終週の4月17日（金）よる9時〜10時54分は2022年公開の劇場版第25弾『ハロウィンの花嫁』を放送！

【『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』】

記念すべき劇場版「名探偵コナン」10周年記念作品。「名探偵コナン」シリーズ、原作者・青山剛昌先生のアイデアで、これまでの主要キャラクターが、ほぼ勢揃いするというオールスター作品となっている。

脚本はテレビシリーズの第1話を手掛けた柏原寛司。監督はテレビシリーズには1996年から参加し、監督も務めた山本泰一郎。舞台は最新作と同じ“横浜”に新しく完成したテーマパーク「ミラクルランド」。謎の依頼人から事件の解決を求められるが“定刻内に解決できなければIDカードに仕掛けられた爆弾を作動させる”と脅迫されてしまう。タイムリミットが迫る中、コナン、平次、白馬探など、若き探偵達が奔走！果たして定刻までに事件を解決できるのか？

【『名探偵コナン 緋色の弾丸』】

2021年公開、劇場版第24弾の本作は、FBI所属のスナイパー赤井秀一と、赤井ファミリーに焦点があてられる。監督は、前作『紺青の拳（フィスト）』（2019年）に引き続き永岡智佳。脚本は『ゼロの執行人』（2018年）以来の登板となる櫻井武晴。

本作はスポーツの祭典「WSG東京」のスポンサー企業関係者を狙った連続拉致事件を主軸に物語が進む。同様の事件が15年前のアメリカでも発生しておりコナンや日本警察が捜査を進める中、赤井達FBIも15年前の連続拉致事件との関連を疑い動き出す。そして、赤井の家族も各々の目的や思惑のため名古屋に集結。時速1,000km/hを誇る最新鋭真空超電導リニアを舞台に、スピード感溢れるスリリングなバトルが描かれる！

【『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』】

昨年公開され、興行収入147.4億円（〈一社〉日本映画製作者連盟調べ）を記録した劇場版第28弾。警視庁時代の同僚で、かつての雪崩事件を調査していた男から連絡を受けた小五郎が、コナンとともにその男との待ち合わせ場所へ向かい事件に巻き込まれていく。本作では、いつもは“眠りの小五郎”とよばれコミカルなキャラクターの小五郎の覚醒した一面が見られる！小五郎がメインとなるのは劇場版第9弾『水平線上の陰謀（ストラテジー）』（2005年）から20年振り。

加えて大和敢助、上原由衣、諸伏高明の所属する長野県警、目暮十三や高木渉、佐藤美和子が所属する警視庁捜査一課、そして安室透（降谷零）や風見裕也が所属する公安警察までもが登場！小五郎の刑事時代や、大和敢助が隻眼になった経緯が明かされる中、事件は司法取引制度に絡んだ国家規模の巨大な陰謀の様相を呈し、公安警察も動きだす事態に発展する。

監督は、劇場版「名探偵コナン」初登板となる重原克也。脚本は劇場版「名探偵コナン」ではお馴染みでテレビドラマ「科捜研の女」シリーズや、「相棒」シリーズも手掛ける櫻井武晴。長野の山中で炭焼き小屋を営む寡黙な男・大友隆役に山田孝之、巨大なパラボラアンテナを持つ国立天文台の施設研究員・円井まどか役に山下美月がゲスト声優として参加。

【『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』】

2022年公開の劇場版第25弾。ハロウィーンシーズンを迎え、若者たちで溢れかえる渋谷が舞台。物語は、渋谷ヒカリエでタキシード姿の高木刑事とウエディングドレスの佐藤刑事の姿…と思わせるシーンから始まる。時を同じくして、かつて連続爆破事件の犯人として逮捕された男が脱獄。動向を安室透ら公安が追っていたところ、突如その男の首に付けられていた機械が爆発。その衝撃で危うく建物から落ちそうになる風見を救おうとした安室は、その隙をつかれて何者かに同じ爆弾を首に付けられてしまう…！

監督は、劇場版「ハイキュー‼」シリーズの満仲勧、脚本は最新作『ハイウェイの堕天使』でも脚本を務める大倉崇裕。音楽は本作から大野克夫に代わって菅野祐悟が担当。ゲスト声優として白石麻衣が民間の外国人部隊のリーダー、エレニカ・ラブレンチエワ役として出演。

【作品情報】

▼『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』（2006）

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

◆監督：山本泰一郎 ◆脚本：柏原寛司 ◆音楽：大野克夫

◆声の出演

江戸川コナン：高山みなみ、毛利小五郎：神谷明、服部平次：堀川りょう、毛利蘭：山崎和佳奈、吉田歩美：岩居由希子、小嶋元太：高木渉、円谷光彦：折笠愛、阿笠博士：緒方賢一、灰原哀：林原めぐみ、工藤新一／怪盗キッド：山口勝平

◆ストーリー

ある調査依頼を受け取った小五郎は、コナンと蘭、少年探偵団とともに横浜のレジャーパーク"ミラクルランド"に隣接したレッドキャッスル・ホテルへと向かった。依頼人の秘書から腕時計型のフリーパスIDを受け取った少年探偵団と蘭は、さっそくミラクルランドへ。だが、そのIDには、閉園時間になると爆発する時限装置付きの爆弾が仕掛けられていた！爆弾を解除するには、依頼人のヒントをもとに、ある"答え"を見つけなければならないというが…。

▼『名探偵コナン 緋色の弾丸』（2021）

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

◆監督：永岡智佳 ◆脚本：櫻井武晴 ◆音楽：大野克夫

◆声の出演

江戸川コナン：高山みなみ、毛利蘭：山崎和佳奈、毛利小五郎：小山力也、赤井秀一：池田秀一、阿笠博士：緒方賢一、吉田歩美：岩居由希子、小嶋元太：高木渉、円谷光彦：大谷育江、灰原哀：林原めぐみ

◆ゲスト声優

石岡エリー：浜辺美波

◆ストーリー

世界最大のスポーツの祭典“WSG -ワールド・スポーツ・ゲームス-”の東京開催を控え、真空超電導リニア開通も発表された。しかし、WSG大会スポンサーが集うパーティーで企業トップの拉致事件が発生。その裏には赤井秀一、そしてFBI捜査員の姿があった。やがて、コナンの推理により15年前のWSG連続拉致事件との関連性が浮かび上がる…。世界中から大勢の人々が集まる日本で、何が起ころうとしているのか?

▼『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』（2025）

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

◆監督：重原克也 ◆脚本：櫻井武晴 ◆音楽：菅野祐悟

◆声の出演

江戸川コナン：高山みなみ、毛利蘭：山崎和佳奈、毛利小五郎：小山力也、灰原哀：林原めぐみ、大和敢助：高田裕司、諸伏高明：速水奨、上原由衣：小清水亜美

◆ゲスト声優

大友隆：山田孝之、円井まどか：山下美月

◆ストーリー

長野県・八ヶ岳連峰未宝岳。長野県警の大和敢助が雪山で“ある男”を追っていた時、不意に何者かの影が大和敢助の視界に。気をとられた瞬間、“ある男”が放ったライフル弾が敢助の左眼をかすめ、大きな地響きとともに雪崩が発生。そのまま敢助を飲み込んでしまい―。

10ヶ月後。国立天文台野辺山の施設研究員が何者かに襲われたという通報を受け、雪崩から奇跡的に生還した大和敢助と、上原由衣が現場へ駆けつけた。事情聴取のさなか天文台の巨大パラボラアンテナが動き出すと、負傷し隻眼となった大和敢助の左眼がなぜか突如激しく疼きだす……。

その夜、毛利探偵事務所に、毛利小五郎の警視庁時代に仲の良い同僚だった“ワニ”と呼ばれる刑事から電話が入った。未宝岳で敢助が巻き込まれた雪崩事故を調査しており、事件ファイルに毛利小五郎の名前があったという。後日会う約束を交わした毛利小五郎にコナンもついて行くが、待ち合わせ場所に向かっていた途中、突然響き渡った銃声―。

▼『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』（2022）

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

◆監督：満仲勧 ◆脚本：大倉崇裕 ◆音楽：菅野祐悟

◆声の出演

江戸川コナン：高山みなみ、毛利蘭：山崎和佳奈、毛利小五郎：小山力也、安室透：古谷徹、高木渉：高木渉、佐藤美和子：湯屋敦子、阿笠博士：緒方賢一、吉田歩美：岩居由希子、小嶋元太：高木渉、円谷光彦：大谷育江、灰原哀：林原めぐみ

◆ゲスト声優

エレニカ・ラブレンチエワ：白石麻衣

◆ストーリー

渋谷ヒカリエでは佐藤刑事と高木刑事の結婚式が執り行われていた。そこへ突然暴漢が乱入！事態は収束したものの、佐藤は想いを寄せていた松田刑事が殉職した連続爆破事件を思い出してしまう。一方、その連続爆破事件の犯人が脱獄。公安警察の降谷零（安室透）が、同期である松田刑事の仇を追い詰めるも、謎の仮装人物に首輪爆弾をつけられてしまった。安室のもとを訪れたコナンは、今は亡き警察学校時代の同期メンバーたちと仮装爆弾犯の話を聞く。

