Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月26日は、Lenovo（レノボ）のハイパフォーマンスゲーミングAIタブレット「Legion Tab (8.8", 3）」がお得に登場しています。

Lenovo Legion Tab (8.8", 3) タブレット (8.8インチ ワイド パネル Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3プロセッサー 12GB 256GB Wi-Fiモデル) エクリプスブラック ZAEF0052JP 【AndroidOS】 64,780円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

8.8型×165Hzの本気。Lenovoの映像出力対応ゲーミングタブレット「Legion Tab (8.8", 3）」が15％オフ！

持ち運べるサイズ感ながら、本格ゲーミング体験を実現するLenovo（レノボ）の「Legion Tab (8.8", 3）」。8.8型ディスプレイに最大165Hz駆動を備え、さらにWi-Fi 7対応とディスプレイ出力にも対応するゲーミングタブレットが15％オフとお買い得です。

本製品は、8.8型ディスプレイ（解像度2,560×1,600）に最大165Hzのリフレッシュレートを搭載したゲーミングタブレットです。一般的な60Hz表示の約2.7倍となる165Hz駆動により、FPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな描画を実現します。

8.8型というサイズは、両手でホールドしやすく、持ち運びやすい絶妙なバランス。自宅だけでなく外出先でも本格的なゲームプレイが可能です。高精細かつ高速表示により、映像コンテンツの視聴もより没入感のある体験へと引き上げます。

Wi-Fi 7対応＆ディスプレイ出力で拡張性も万全

通信面では、最新規格のWi-Fi 7に対応。大容量データのダウンロードやオンライン対戦、4Kクラスの動画ストリーミングも安定した高速通信で楽しめます。低遅延かつ高スループットにより、クラウドゲームとの相性も良好です。

ディスプレイ出力に対応しているのも特長のひとつ。外部モニターやテレビに接続すれば、大画面でのゲームプレイや映像視聴が可能です。コンパクトな本体を“据え置き機”的に使える柔軟さは、ガジェット好きにはたまらない仕様といえるでしょう。

8.8型・2,560×1,600解像度・最大165Hz駆動、そしてWi-Fi 7対応と映像出力機能。コンパクトさと本格性能を両立した「Legion Tab (8.8", 3）」は、モバイルゲーミングの新しいスタンダードになり得る1台です。

なお、上記の表示価格は2026年2月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

