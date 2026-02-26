¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢½ãÍø±×94¡óÁý¡¡AI¼ûÍ×¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬25ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯11·î¡Á26Ç¯1·î´ü·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ94¡óÁý¤Î429²¯6ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï73¡óÁý¤Î681²¯2700Ëü¥É¥ë¤Ç½ãÍø±×¡¢Çä¾å¹â¤È¤â»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³«È¯¼ûÍ×¤Ë°ú¤Â³¤»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢AI¥Ö¡¼¥à¤Î²áÇ®´¶¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸À®AI¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤¬Äì·ø¤¯¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤¬Â³¤¤¤¿¡£26Ç¯2¡Á4·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï780²¯¥É¥ëÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸«ÄÌ¤·¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸þ¤±¤ÎÇä¾å¹â¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£