「資産10割が現金」62歳男性がイオン銀行の定期預金に500万円預ける理由
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、兵庫県在住62歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、妻（59歳）
居住地：兵庫県
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人600万円、配偶者400万円
現預金：1000万円
リスク資産：0円
現在利用している定期預金は「イオン銀行のスーパー定期（1年もの）に500万円預けています（2026年2月時点で金利0.45％）」とのこと。
「ネット銀行の金利が良いので預けました。利息は普通預金に入り、明細をネットで確認できてわかりやすい」と話します。
その理由については、「持病があるので、体調が悪化したときにすぐお金を用意できる状態にしておきたい。投資はやはり不安があるので、現金が安心」だと言います。
具体的に現預金はいくらあると安心か、との問いには「600万円くらい」と回答。中でも手元の現金としては「何があるかわからないので50万円くらい」自宅に置いているそうで、実際に「具合が悪くなり、病院に行ってそのまま入院となってしまった」ときには助かったとのこと。
その一方で「強盗などのニュースを見て」現金を持ち過ぎかもと不安を感じることもあると投稿者。今後は「現金を減らしたい。銀行金利も上がってきているので、できるだけ預けたいです」とコメントを残されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
