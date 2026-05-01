親と過ごす時間は大切にしたいものです。しかし、その頻度や関わり方によっては、負担を感じてしまうこともあるでしょう。今回は「実母との外出の回数」について悩む投稿をきっかけに、親とのつき合い方や距離感について寄せられた声を紹介します。『自分の親と毎月何回ほど出かけますか？私は日帰りツアーが3回から4回。電車やバスで神社や公園を散策します。外食は3回ほど。費用はすべて私持ちなので、毎月の出費が痛いです』