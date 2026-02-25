さらに値下がった!? Xiaomiスピーカーがお風呂や車内にちょうどいい
1個持っておきたいね。
小さなBluetoothスピーカーって、意外と使いどころ多いんですよね。食事の支度中にキッチンで、お風呂で、車内で、アウトドアで...。さまざまなシーンで重宝します。
音質重視の高価なものもいいですが、お値段も大きさもかさばります。そこでこれ。Xiaomiのサウンドポケットです。
Xiaomi サウンドポケット Bluetoothスピーカー
1,709円
手のひらサイズで約200gと小型軽量。その上、1,709円というお手頃価格。2,000円を下回っています。
音質は、このサイズとは思えないほど低音が出て、音量も十分。ポータブルスピーカーとしては非常にバランスがいい一品です。
防水仕様なので、川沿いでのBBQやお風呂もOK。アウトドアに強いスピーカーです。
それほど本格的なスピーカーシステムは必要ないけど、ちょっと音楽聴きたいなーというときにどうぞ。
Source: Amazon