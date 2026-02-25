この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「え、なんでここに…？」汚れた濾過フィルターから“謎の生命体”が大量発生していた！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「お掃除生物20匹導入から１週間後！濾過フィルターから予想外の生き物が…【ドブ川水槽24】」という動画を公開しました。ゴミをレイアウトに使って汚れたドブ川を再現した水槽で、半年ぶりに外部フィルターを掃除したところ、中から予想外の生き物が次々と見つかりました。



動画に登場するのは、空き缶や瓶などをレイアウトに使ったユニークな「ドブ川水槽」。中では、近所のドブ川で採集したモツゴやヨシノボリ、テナガエビなどが暮らしています。前回の動画で、水槽内に大量発生したコケを掃除してもらうため、約20匹の巻貝「カワニナ」を投入。今回の動画では、その1週間後の様子が報告されました。



カワニナたちの働きにより、コケで覆われていた空き缶の表面はきれいになり、缶に書かれた文字がうっすらと読める状態に。投稿者は、リアルなドブ川の雰囲気を出すため、この「理想の汚れ具合」に満足している様子を見せます。



続いて、約半年間掃除していなかったという外部フィルターのメンテナンスに着手。フィルターを開けると、中は真っ黒な水とヘドロで満たされていました。中のろ材を飼育水で洗浄していると、驚きの発見が。なんと、フィルター内で生まれた稚エビが大量に育っていたのです。さらに、小さなジャンボタニシの姿も確認できました。



投稿者は、網を使って約50匹もの稚エビと数匹のジャンボタニシを慎重に救出。フィルター内で懸命に生きていた小さな命に驚きを隠せません。掃除を終えたフィルターを再稼働させると、水の勢いが格段にアップ。救出された生き物たちは別の容器に移され、動画は締めくくられました。



予想外の場所でたくましく育っていた小さな生き物たちの姿は、視聴者に生命の神秘と驚きを与えてくれます。