¡ÖG TUNE¡×¤è¤ê¡ÖThe First Descendant¡×¿ä¾©¥²ー¥ß¥ó¥°PC5µ¡¼ï¤¬ËÜÆü2·î25Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¹ØÆþ¼ÔÀèÃå140Ì¾¤Ë¤Ï1Ëü±ßÁêÅö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ
¡¡¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖG TUNE¡×¤è¤ê¡¢¥Í¥¯¥½¥ó¤Î¶¨ÎÏ·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡ÖThe First Descendant¡Ê¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡×¿ä¾©¥²ー¥ß¥ó¥°PC5µ¡¼ï¤ÎÈÎÇä¤ò2·î25Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï269,800±ß¤«¤é¡£
¡¡¡ÖThe First Descendant¡×¤Ï¡¢Unreal Engine 5¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Î¼¡À¤Âå¥µー¥É¥Ñー¥½¥ó¡¦¥ëー¥È¥·¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡£±ÇÁüÉ½¸½¤ÈÀïÆ®±é½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢PC¤ÎÀÇ½¤¬¥²ー¥àÂÎ¸³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Æ±ºî¤Î¿ä¾©Æ°ºîÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖG TUNE DG-I7G60¡×¡¦¡ÖG TUNE DG-I7G70¡×¤Î2¼ïÎà¤È¡¢¥Îー¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖG TUNE P5-I7G60BK-C¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡¢¡ÖG TUNE P5-I7G60WT-C¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¡¢¡ÖG TUNE P5-I7G60RD-C¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ä¾©PC¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå140Ì¾¤Ë¤Ï¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー WEB ¥µ¥¤¥È¡¢¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー³Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢G-Tune¡§GarageÂçºå¡¢ÅÅÏÃÄÌÈÎÁë¸ý¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖThe First Descendant¡Ê¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡×¿ä¾©¥²ー¥ß¥ó¥°PC5µ¡¼ï¤¬ÅÐ¾ì
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¡ÖG TUNE DG-I7G60¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¡×
¡¡GeForce RTX 5060¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14700F¤òÅëºÜ¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤äÇÛ¿®¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14700F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5060
¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê¡§16GB¡Ê8GB¡ß2/¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§1TB M.2 SSD¡ÊNVMe Gen4¡ß4¡Ë
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
²Á³Ê¡§319,800±ß
¡ÖG TUNE DG-I7G70¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¡×
¡¡GeForce RTX 5070¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14700F¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡£²÷Å¬¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤äÇÛ¿®¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7 ¥×¥í¥»¥Ã¥µー 14700F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070
¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê¡§32GB¡Ê16GB¡ß2/¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§2TB M.2 SSD¡ÊNVMe Gen4¡ß4¡Ë
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
²Á³Ê¡§414,800±ß
¥Îー¥È¥â¥Ç¥ë
¡ÖG TUNE P5-I7G60BK-C¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¡ÖG TUNE P5-I7G60WT-C¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×
¡ÖG TUNE P5-I7G60RD-C¡ÊThe First Descendant¿ä¾©PC¹ØÆþÆÃÅµÉÕÂ°¡Ë¥ì¥Ã¥É¡×
¡¡²òÁüÅÙWQHD¤Ç¡¢165Hz¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿15.6·¿¥Îー¥È¥â¥Ç¥ë¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÇÛ¿®¡¦¥²ー¥à¡¦3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú3µ¡¼ï¤Î¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H ¥×¥í¥»¥Ã¥µー
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê¡§16GB¡Ê8GB¡ß2/¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥¸¡§500GB M.2 SSD¡ÊNVMe Gen4¡ß4¡Ë
±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6·¿±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥Î¥ó¥°¥ì¥¢/165HzÂÐ±þ¡Ë
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È
²Á³Ê¡§269,800±ß
¹ØÆþÆÃÅµ
¡¡¾åµ¿ä¾©PC¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå140Ì¾¤Ë¤Ï¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥Æ¥à¥³ー¥ÉÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÀºÞ¡ß1
¡¦·ë¾½²½¤Î¿¨ÇÞ¡ß10
¡¦¥¢¥ë¥±ー¸ÇÍ°ø»Ò¥Öー¥¹¥È30%¡Ê3Æü¡Ë¡ß1
¡¦·Ñ¾µ¼ÔEXP¥Öー¥¹¥È30%¡Ê3Æü¡Ë¡ß1
¡¦Éð´ï½ÏÎýÅÙ¥Öー¥¹¥È30%¡Ê3Æü¡Ë¡ß1
¡¦·Ñ¾µ¼Ô¹ØÆþ·ôÁªÂòÈ¢¡ß1
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ï¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¡ÊDescendant¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÎàÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¡È¥¤¥ó¥°¥ê¥¹ÂçÎ¦¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ÛÀ±¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ö¥Ð¥ë¥¬¥¹¡×¤äµð¿À¤ÈÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¥²ー¥à¤Ï¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¹¶Î¬¡¢ÁõÈ÷¼ý½¸/°éÀ®¡¢¥¹¥¥ë¡¦¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿½¼¼Â¤·¤¿¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
