¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¶½¼ý106.3²¯±ßÆÍÇË¡¡¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¡Ö¥ì¥¼¥À¥ó¥¹¡×¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÇÛÉÛ·èÄê
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø³«¤«¤é158Æü´Ö¤Ç¶½¼ý106.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï47°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Á¤¨¤Á¡ªÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤Î¡Ö¥ì¥¼¥À¥ó¥¹¡×¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¤Þ¤¿¡¢28Æü¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè9ÃÆ¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥ì¥¼¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Á´¹ñ421´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸ø³«½éÆü¤Ï´ÑµÒÆ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ4.2²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«½éÆü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤ÏºÇ½ª¶½¼ý50²¯±ß¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÂæ¶½¼ý50²¯±ß¤ò¸ø³«1¥ö·î¤âÂÔ¤¿¤º¤ËÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥ÉÄìÊÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ï¥Ý¥Á¥¿¤È·ÀÌó¤·¡¢°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤¤Î°Ëâ¤ò¼í¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3400ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¶½¼ý¤ÎÎ®¤ì
¸ø³«½éÆü¡§Æ°°÷¿ô27.2Ëü¿Í¡¢¶½¼ý4.2²¯±ß
¸ø³«3Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô80Ëü7000¿Í¡¢¶½¼ý12²¯5100Ëü±ß
¸ø³«4Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô98.6Ëü¿Í¡¢¶½¼ý15.2²¯±ß
¸ø³«6Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô135Ëü¿Í¡¢¶½¼ý20²¯±ß
¸ø³«10Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô196Ëü¿Í¡¢¶½¼ý29²¯±ß
¸ø³«11Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô200Ëü¿Í¡¢¶½¼ý30²¯±ß
¸ø³«17Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô288Ëü¿Í¡¢¶½¼ý43²¯±ß
¸ø³«24Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô355Ëü¿Í¡¢¶½¼ý54²¯±ß
¸ø³«31Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô426Ëü¿Í¡¢¶½¼ý65²¯±ß
¸ø³«38Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô469Ëü¿Í¡¢¶½¼ý71.7²¯±ß
¸ø³«42Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô482Ëü¿Í¡¢¶½¼ý73.8²¯±ß
¸ø³«46Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô521Ëü¿Í¡¢¶½¼ý79²¯±ß
¸ø³«52Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô543Ëü¿Í¡¢¶½¼ý83.1²¯±ß
¸ø³«59Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô572Ëü¿Í¡¢¶½¼ý87.7²¯±ß
¸ø³«73Æü´Ö¡§¶½¼ý92.8²¯±ß
¸ø³«80Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô619Ëü¿Í¡¢¶½¼ý94.9²¯±ß
¸ø³«81Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô620Ëü¿Í¡¢¶½¼ý95²¯±ß
¸ø³«88Æü´Ö¡§¶½¼ý96.2²¯±ß
¸ø³«95Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô641Ëü¿Í¡¢¶½¼ý98²¯±ß
¸ø³«102Æü´Ö¡§¶½¼ý99.5²¯±ß
¸ø³«103Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô655.8Ëü¿Í¡¢¶½¼ý100.1²¯±ß
¸ø³«108Æü´Ö¡§Æ°°÷¿ô665Ëü¿Í¡¢¶½¼ý101.5²¯±ß
¸ø³«116Æü´Ö¡§¶½¼ý102.8²¯±ß
¸ø³«122Æü´Ö¡§¶½¼ý103.7²¯±ß
¸ø³«129Æü´Ö¡§¶½¼ý104.3²¯±ß
¸ø³«136Æü´Ö¡§¶½¼ý105.1²¯±ß
¸ø³«143Æü´Ö¡§¶½¼ý105.6²¯±ß
¸ø³«150Æü´Ö¡§¶½¼ý106²¯±ß
¸ø³«158Æü´Ö¡§¶½¼ý106.3²¯±ß
