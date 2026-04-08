テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ：ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第11話（12日放送）の予告映像が、再生数15万回を突破した。森亜るるかが変身したキュアアルカナ・シャドウが登場することもあり、『たんプリ』予告映像で最高の再生数となっている。【動画】いきなり戦闘！キュアアルカナ登場の『たんプリ』予告映像第11話「キュアアルカナ・シャドウ、現る」は、宝生美術館に怪盗団ファントムか