テレビアニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）の出演キャストの一部が変更されたことが、5日放送回のエンディングクレジットにて明らかになった。赤髪海賊団・副船長のベン・ベックマン役は田原アルノから三木眞一郎、黒ひげ海賊団・五番船船長兼航海士のラフィット役は2024年6月に亡くなった松野太紀さんから岸尾だいすけが務めた。作品公式サイトのキャラクター紹介欄も変更されている。【画像】気になる！キャスト変更されたベ