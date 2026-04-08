アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）第1157話予告「ナミ困惑！ブロックの国の冒険」の予告映像が公開された。エルバフ編のナミの新衣装を見ることができる。【動画】露出多め！エルバフ編のナミ新衣装公開された『ワンピース』予告映像第1157話は、巨人族の船にいたはずが目が覚めたら謎の国に！？というストーリーが展開され、次回予告映像では、そんな状況に困惑するナミの姿が描かれている。新衣装も解禁となり、ネット