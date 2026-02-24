工場転職のプロ「ほぼ確実に工場恐怖症になります」初心者が最初に避けるべきメーカーの“現実”とは
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場初心者】最初にここ行くと詰みます｜このメーカーは要注意」と題した動画を公開。工場勤務の未経験者が最初に過酷なメーカーを選ぶと「ほぼ確実に工場恐怖症になります」と警鐘を鳴らし、最初のメーカー選びの重要性を説いた。
動画でケンシロウ氏は、初心者が早期に離職する理由について「9割は能力不足ではない」と断言。その原因として「作業の負荷」「作業のスピード」「交代勤務によるストレス」の3点を挙げる。特に、自動車の車体メーカーなどでは「1日8時間、中腰で作業してみてください。ヘルニアになりますよ」と語るほど、身体に大きな負担がかかる無理な姿勢での長時間労働が求められることがあると指摘した。
また、ライン作業では「1秒とか0.5秒」といった秒単位で作業時間が定められたマニュアルが存在し、そのスピードについていけずに精神的なプレッシャーを感じるケースも多いという。さらに、昼夜逆転の交代勤務は睡眠サイクルを乱し、体調不良や集中力の低下を引き起こす。これらの要因が重なることで、初心者は「俺、2度と無理だわ」と工場勤務そのものにトラウマを抱えてしまうと説明した。
一方でケンシロウ氏は、こうしたミスマッチを避ければ工場勤務は長く続けられるとし、未経験者におすすめのメーカーも紹介。体力に自信がない人には、重い部品が少なく軽作業が中心の「デンソー」や「アイシン」といった部品メーカーを推奨した。また、車体メーカーを希望する場合でも、トヨタ自動車や本田技研など、比較的自分のペースで作業を進めやすい環境を選ぶことが重要だとアドバイス。最初のメーカー選びが、その後の工場ライフを大きく左右すると締めくくった。
