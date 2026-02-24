【ファッションセンターしまむら:PEANUTSコラボアパレル】 2月25日 発売予定

ファッションセンターしまむらは、「PEANUTS」とのコラボデザインアパレルと2月25日に発売する。オンラインストアでは同日15時より販売を開始する。

本コラボでは「PEANUTS」のスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちがデザインされたTシャツやパンツなどがラインナップ。その他、ハンドタオルやダイカットポーチなどお出かけに便利なグッズも登場する。

(C)2026 Peanuts Worldwide LLC

www.snoopy.co.jp