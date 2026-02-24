ファッションセンターしまむら、PEANUTSとのコラボデザインアパレルを2月25日に発売オンラインストアでは同日15時より販売開始
【ファッションセンターしまむら:PEANUTSコラボアパレル】 2月25日 発売予定
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
ファッションセンターしまむらは、「PEANUTS」とのコラボデザインアパレルと2月25日に発売する。オンラインストアでは同日15時より販売を開始する。
本コラボでは「PEANUTS」のスヌーピーやチャーリー・ブラウンたちがデザインされたTシャツやパンツなどがラインナップ。その他、ハンドタオルやダイカットポーチなどお出かけに便利なグッズも登場する。
2/25(水)～しまむらからとっても可愛いPEANUTSグッズが登場♡- ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) February 24, 2026
お気に入りのアイテムを是非ゲットしてね♪
オンラインストアは15:00～販売開始です！https://t.co/BGrhIJTtWL #SNOOPY #スヌーピー pic.twitter.com/sjPIaEjXZL
(C)2026 Peanuts Worldwide LLC
www.snoopy.co.jp