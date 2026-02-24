AIに悩みを相談する人も多いですが、その結果、自分の問題に気づかなくなることも……。今回は、育休中なのに何もしない旦那さんと夫婦ゲンカしたときのエピソードをご紹介します。

俺は悪くない

「育休中なのに何もしてくれない夫。こっちは産後で体もボロボロなのに、本当に腹が立ちました……。我慢の限界となり、夫に今までの不満をぶちまけたら、夫は謝罪もせず自分の部屋にこもってしまって。しばらくして部屋から出てきた夫は、私に『俺は悪くない！』と逆ギレしてきました。

スマホの画面を見せて『AIに相談したら俺は悪くないって言ってるぞ！』『お前の発言はモラハラだって言ってる！』『このモラハラ女め！』なんて言い出して。そもそも、AIが相談者を肯定するのって普通のことでは……？ そういう仕様になっているんだろうし。あまりのバカさに呆れました……。

『わかった。じゃあAIだけじゃなくてお義母さんにも話を聞いてみるね』『それから、あなたの上司の〇〇さんにも。育休中にあなたが一人で旅行してリフレッシュしていたことも報告させてもらうから』と言ったら、夫は慌てていました。

『言えないようなことしてるって自覚があるなら、AI使って逆ギレしてくんじゃねーよ』と言い返して黙らせました。あ、もちろん上司には報告しましたけどね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ AIに相談する人も増えていますが、相談者に寄り添った回答をするのが基本になっていたりするんですよね……。自分の非を認めず、奥さんに逆ギレするような真似をして。愛想を尽かされるのも時間の問題ですよ……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。