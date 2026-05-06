DeNAは6日、オースティン・コックス投手（29）が米国内の病院で左肘内側側副靱帯（じんたい）のインターナルブレース術の手術を受けたと発表した。来日1年目のコックスは、先発した4月8日の中日戦後にコンディション不良で翌9日に出場選手登録を抹消され、帰国していた。復帰時期などについて、木村洋太球団社長は「通常のトミー・ジョンよりはかからないですけど、今シーズン投げるということは現実的ではない。リハビリは