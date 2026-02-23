この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が、「【ドリームスリーパー 大阪→東京】完全個室の夜行バスに乗ったら興奮して眠れない」と題した動画を公開。奈良交通が運行する全席完全個室の夜行バス「ドリームスリーパー」に乗車し、2万円という運賃に見合う「面白体験」としての魅力を解説している。

動画では、大阪・難波から東京・新宿までの乗車体験を紹介。車内は土足厳禁で、乗車時にスリッパに履き替えるスタイルだ。案内された個室はネットカフェのブースを彷彿とさせるプライベート空間で、扉を閉めれば周囲の視線を完全に遮断できる。
座席には、ワッフルコットン素材のリラックスウェアや、蒸気でホットアイマスクを含む充実したアメニティ類が用意されており、ヤマネ氏は「こんなにサービスしてもらっていいんですか？」と驚きを隠せない。

シートは電動リクライニング式で、NASAの理論を取り入れたという「ゼログラビティ姿勢」に調整可能。ヤマネ氏は「無重力というのは正直よく分かりませんでした」としつつも、その快適性を評価した。
特筆すべきは、個室ならではの自由度だ。ヤマネ氏は周囲に気兼ねすることなく缶ビールを開け、スマートフォンの光も気にせず動画鑑賞を満喫。「個室なのでおかまいなし。だらだらと映像コンテンツを楽しめるのが最高の贅沢」と、その居心地の良さを語る。

また、車内後方には清潔なパウダールームも完備。座って使える洗面台や充実した衛生用品に触れ、「本当に利用者に優しいバスだ」と感心した様子を見せた。

ヤマネ氏は新宿到着後、「寝心地以上に、面白い移動体験をするという意味で素晴らしい時間になった」と総評。単なる移動手段としてだけでなく、アトラクション感覚で乗車する価値があると結論付けた。

YouTubeの動画内容

01:59

全席完全個室、土足厳禁の車内へ潜入
02:41

リラックスウェアにアメニティ…ホテル並みの装備
09:36

「誰に遠慮することもなく…」個室ならではのビールの味
13:40

車内最後尾にあるパウダールームを使用
19:49

バスタ新宿到着と総評

