インテル・マイアミでプレイするFWリオネル・メッシを筆頭に、近年はアメリカ・MLSに欧州から実力者が渡るケースが増えている。



実際のところ、MLSのレベルはどの程度なのだろうか。各クラブのチーム編成に構造的欠陥があると語ったのは、シカゴ・ファイアーFCでプレイする29歳のベルギー人FWウーゴ・カイペルスだ。



カイペルスはベルギーのスタンダール・リエージュやメヘレン、ヘントなどでプレイし、2024年よりシカゴ・ファイアーに移籍。昨年はMLSで19ゴールを記録し、22日に行われた今年の開幕戦でもヒューストン・ダイナモから1ゴールを記録するなど、チームのエースになっている。





カイペルスも外国人助っ人だが、カイペルスは外国人助っ人たちが問題になることもあると語っている。「MLSのサッカーは非常にフィジカルが強いんだけど、戦術面は欧州リーグより劣る。多くのチームが攻撃陣にキープレイヤーを置きたがり、特にスター選手に投資する。そのためチーム編成のバランスが崩れがちだ。そうしたスター選手たちは守備にほとんど走らないか、全く守れないなんて事実があり、それに対処しないといけない。戦術的にも10人で守るのと、8人や9人で守るのでは違うからね」（『RTBF』より）。これはメッシ、ルイス・スアレスを擁する王者マイアミも同じだろう。前線にスター選手を残し、4-4のブロックを組んで守備をするチームも少なくないが、これでは戦術面で欧州トップリーグに近づくことは難しいかもしれない。