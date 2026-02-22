話題のYouTuber・Rちゃんがモデルを務めた下着ブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」のビジュアルが公開されました。Rちゃんは下着姿で美ボディーを披露しています。



【写真】話題のYouTuberのRちゃん

同ブランドは、「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案しています。



Rちゃんが着用したのは、3.7センチの厚手のモールドカップが、バストをボリュームアップする「エリザベス ボムフィット ブラ」。8900円から。ショーツとTバックは3900円から。



Rちゃんは女社長兼YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイター。22歳で自身のアパレルブランドRiuを運営する株式会社ariuを創業し、代表兼Riuのデザイナーも務める。主にファッションや美容コンテンツでYouTuber・インスタグラマー・モデルとして多岐に渡り活動中。SNS総フォロワー数約163万人を誇る有名YouTuberとしてファッションに敏感な多くの女性から注目されています。