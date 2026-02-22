映画館で販売されていた「いぶりがっこ味のポップコーン」の写真がXに投稿され、「何それ食べてみたい」「まったく想像出来ない未知の味」と話題になり、63万件超のインプレッションがつきました。投稿したのは、女優として活動する吉井優花子さん（@mokoopy）。「秋田県の映画館にはね、『いぶりがっこ味のポップコーン』があるんですよ」という文章とともに公開された、映画館『ALVEシアター supported by 109シネマズ』の売店の様子に、多くの人から驚きの声が届きました。



【写真】「秋田の味」らしいポップコーンが販売されています

4年前まで秋田市で公務員勤務していたという吉井さんがこのポップコーンに出会ったのは、一昨年の帰省中に映画館を訪れたときだそう。



「年末年始に秋田へ帰省した際に、自身が出演した映画『踊る大捜査線』シリーズの作品を観ようと、秋田駅東口にあるALVEシアターに行きました。そのときに“いぶりがっこポップコーン”を発見したんです。最初に見たときは『おもしろい！美味しそう！』と思いました（笑）。あと、300円という安さにも驚きましたね。そのときの美味しさが忘れられず、今回の年末年始の帰省の際にも購入しました」



気になるその味は、「まさに、いぶりがっこそのものでした」と吉井さん。いぶりがっこ独特のスモーキーな風味がしっかり再現されていたそうです。



「燻した香りと味がよく再現されていて、とても味わい深く、しょっぱさもバッチリでした。『日本酒やウイスキーも合いそう』というコメントをいただき、たしかに！ と思いました（笑）。同じく秋田を代表する“しょっつる（魚を塩漬けにして発酵させた魚醤）味”とかもあったら、おもしろいですよね」



投稿にはさまざまな反応が寄せられ、温かいコメントが多くて嬉しかったと吉井さんは話します。



「『クリームチーズをつけたら良さそう』というコメントもあって、みんながクリームチーズ付きのいぶりがっこポップコーンを食べている様子を想像したら面白かったです（笑）。コメントで知ったのですが、以前この味が全国展開されていたこともあるそうで、復活してほしいなと思いました」



3年前から拠点を東京に移したという吉井さんですが、仕事やプライベートで長期間帰省することも多く、普段から秋田の情報をチェックしてSNSで発信できるように写真を撮っているといいます。「地元の魅力を伝えたい」という思いから、今回の投稿に至ったそう。



「秋田ならではの文化で面白いのは、飲み会で全員が集まる前にまず1杯飲む『練習』ですかね。あと、『ナマハゲ』は鬼ではなく神様の使いだと話すと、都内の方には驚かれます。『乳頭温泉郷』も冬は雪の中で露天風呂に入れる景色があって、他にはない光景だと思います」



「私自身、『秋田の女優といえばあの人だよね』と話題に上がる存在が目標です。今後は映像への出演機会もさらに増やしながら、大好きなミュージカル公演を秋田でもできたらと考えています」



◇◇



今回、吉井さんが訪れていた映画館『ALVEシアター supported by 109シネマズ』を運営する秋田シネマ＆エンターテイメントの担当者に、いぶりがっこ味のポップコーンについて話を聞きました。



―秋田の名物「いぶりがっこ」を、映画館の定番「ポップコーン」として採用したきっかけはなんですか？



シアターオープン準備をしていた当時、グループ会社「秋田ケーブルテレビ」の若手メンバーを中心に、オープニングを盛り上げるための企画を検討していました。その中で「地域に根ざした映画館にしたい」という思いを込め、映画館フードの定番であるポップコーンに秋田の伝統食「いぶりがっこ」を掛け合わせたら面白いのでは、という発想が生まれたのがきっかけです。



―「いぶりがっこ味」ポップコーンの特徴を教えてください。



袋を開けた瞬間から広がる燻製の香りと、噛むほどに感じられる独特の風味が特徴です。いぶりがっこ特有の燻製の香りと風味を大切にしつつ、映画館で手軽に楽しめる味を目指して、試作と試食を重ねて完成しました。後味を引く旨みのバランスにこだわり、最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げています。意外にもお酒との相性が良いという声も多くいただいています。



―いぶりがっこ味のポップコーンは、こちらの映画館でしか買うことができないのでしょうか？



通販での取り扱いは行っておりませんが、映画館での鑑賞時はもちろん、映画をご覧にならない方でも売店で購入・テイクアウトが可能です。過去には提携している全国の109シネマズおよびムービルにて数量限定で販売したことがあり、その際は売り切れが続出するなど大きな反響をいただきました。



―お客様からの反響はいかがですか？



塩味やキャラメル味が定番商品として中心ではありますが、いぶりがっこ味は根強い固定ファンやリピーターの方が多い商品です。地元の方はもちろん、県外から訪れた方が「秋田らしい味」として選ばれることも多いです。「一度食べてクセになった」「他では食べられない味」という声をいただいています。年齢や性別を問わず、幅広いお客様に楽しんでもらっています。



―まだ食べたことがない読者や、秋田を訪れる予定の方に向けて、このポップコーンの魅力を教えてください。



いぶりがっこポップコーンは、秋田の食文化を“映画館らしい形”で気軽に味わえる商品です。燻製の香ばしさとポップコーンの軽やかさが意外なほど相性が良く、映画のお供としてはもちろん、お土産感覚でテイクアウトされる方もいます。「ちょっと気になる」くらいの軽い気持ちで、ぜひ一度試してみてほしい、アルヴェシアターならではの味です。