トリンドル玲奈、第1子出産を発表「優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」2024年に俳優・山本直寛と結婚【全文】
【モデルプレス＝2026/02/22】モデルで女優のトリンドル玲奈が2月22日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。
【写真】トリンドル玲奈、俳優夫が生まれたての第1子の手握るショット
トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と、第1子の出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と近況を明かした。
続けて「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と周囲へ感謝。「仕事復帰も今からとても楽しみです」と意気込み、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
投稿では、白い衣装を身に纏い、ふっくらとしたお腹に手を当てるマタニティショットと、生まれたての第1子の小さな手を握る夫で俳優・山本直寛の手元を公開している。
トリンドルは、2024年に山本と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました
愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております
妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました
仕事復帰も今からとても楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします
【Not Sponsored 記事】
【写真】トリンドル玲奈、俳優夫が生まれたての第1子の手握るショット
◆トリンドル玲奈、第1子出産発表
トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と、第1子の出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」と近況を明かした。
続けて「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と周囲へ感謝。「仕事復帰も今からとても楽しみです」と意気込み、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。
◆トリンドル玲奈、2024年に結婚
トリンドルは、2024年に山本と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆全文
先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました
愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております
妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました
仕事復帰も今からとても楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします
【Not Sponsored 記事】