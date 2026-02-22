雑貨および家電などを手がけるBRUNO（ブルーノ、東京都新宿区）は、「デイリー圧力クッカー」を2026年2月24日に発売する。

調理モード9種類にカレーや炊飯など簡単調理「楽々メニュー」ボタン

限られたキッチンスペースにも収まるというA4サイズほどのコンパクト設計で、材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と予約調理機能により、帰宅してすぐに出来たての料理を楽しめる。

圧力調理で食材の旨みを引き出し、やわらかく仕上がる。ごはんも約28分で芯までふっくらと、甘みの際立つ炊き上がりを実現している。

真ちゅう調のハンドルを備えた蓋は自立式で、調理中にも置きやすい。パーツは分解して洗えるため手入れがしやすい。

圧力調理のほか炊飯、煮込み、無水、蒸しなど9種類の調理モードを搭載し、幅広く調理が可能。加えて本体パネルには「カレー」「豚角煮」「ポトフ」「炊飯」の4メニューが簡単に調理できる「楽々メニュー」ボタンを装備する。

最大12時間の予約調理、自動保温機能を備える。蒸し調理用かご、計量カップが付属。なお、本機で調理できるレシピを、BRUNOオンラインショップのレシピページで公開する。

カラーはグレージュ、チャコールの2色。

価格は1万4300円（税込）。