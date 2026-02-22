港区の新築マンション、BMWの最新モデル、海外旅行を楽しむ妻と娘――。当時の町田さん（仮名）の生活は、まさに誰もが憧れる成功者の夢そのものでした。しかし、その華やかな生活の裏には、残酷な現実が隠されていました。投資で築いた富は、いつしか底をつき、月々の支払いに追われる日々。定年を迎えた今、老後への不安は現実のものとなっています。なぜ彼は転落してしまったのか、そして同じような状況に陥らないために学ぶべき教訓とは何か、FPの青山創星氏が解説します。

教育費や老後資金を増やしたい…ごく当たり前の願望から投資を開始

町田宏さん（62歳・仮名）の転落は、「劣等感」と「見栄」、そして「成功体験への過信」から始まりました。

大手メーカーで営業職として働いていた町田さんは、妻（58歳）、娘（21歳・大学生）との3人暮らし。年収750万円のサラリーマン生活を送り、結婚以来コツコツと貯めた貯蓄は、52歳時点で3,000万円と順調でした。

転機が訪れたのは、そんなときでした。同じ営業畑を歩んできた同期の一人が、投資で資産を増やしたという話を耳にしたのです。「銀行口座に入れていても全然増えないからな」。その一言が、町田さんの胸に強く残りました。

老後に向けて少しでもお金を増やしたい。娘に少しでも多くお金を残したい――。そんな当たり前の願望から、町田さんは投資を始めることに。当時はテレビやネットでFXが盛んに取り上げられていました。日中は仕事があり、まとまった時間を取れない町田さんにとって、夜間でも取引でき、少額から始められるFXは、現実的な選択肢に見えたといいます。

最初は月10万円程度の小さな取引から始めました。ところが、運よく相場の流れに乗り、利益が出始めます。成功体験が積み重なるにつれ、取引額とレバレッジは次第に膨らんでいきました。

資産は8,000万円を突破―お金で埋める劣等感

結果として、55歳のときには元手の3,000万円が8,000万円に到達します。為替環境やタイミングに恵まれたとはいえ、誰にでも起こる話ではありません。町田さん自身も「自分には投資の才能がある」と感じていました。

そして、大きな利益を手にした町田さんは、こう考えたといいます。

「このまま地味な人生で終わりたくない」

大手に勤めてはいたものの、出世競争に敗れ、役員になる同期もいる中で平社員のまま。老後や娘のための投資だったはずが、FXの成功によって劣等感を埋める手段にすり替わったのです。

町田さんは港区の新築マンションを購入。さらに憧れのBMW X5の限定モデルも現金で購入し、GWや年末年始には家族で海外旅行に出かけるなど、生活水準を一気に引き上げました。

しかし、この華やかな生活には致命的な落とし穴がありました。FXで得た利益を、“一時的な成功”ではなく“恒常的な収入”のように扱ってしまったのです。

マンションのローンや管理費、車のメンテナンス費用、少し贅沢な日々の支出。それらが積み重なり、いつのまにか月の支出は100万円を超える水準に。給与で賄えない月50万円ほどをFX口座から引き出し続けました。

「あの頃の自分は、完全に舞い上がっていました」と、町田さんは後悔に震えます。

「55歳のときの成功をもう一度」と願ったが……

その後も町田さんはFXで運用を続けました。しかし、投資で継続的に利益を出し続けることは極めて困難です。町田さんも例外ではなく、55歳でピークを迎えた後は、思ったような成績を出せなくなりました。

そして、4年間で資産は2,000万円まで減少。ここにきてようやく、町田さんは「この生活を続けるのは厳しいかもしれない」という現実に直面しました。60歳で継続雇用に切り替われば、給料も大幅に減額になります。

そんな町田さんが選んだ対策は、マンションを売却して賃貸マンションへ移ることでした。支出のなかで最も大きい住宅費を下げて手元に資金をつくる。それが手っ取り早いと考えたのです。

妻には投資を整理するためにマンションを売却したいと説明し、「一時的に相場が悪いだけ」「すぐに取り戻せるから」と押し切ります。一方で、町田さんの“成功の象徴”である車は頑なに手放しませんでした。

結果的に、港区という立地と不動産価格の上昇もあり、幸運にも購入価格より高い水準で売却。残債や手数料を引いても、手元には約3,500万円が残りました。60歳になると退職金2,000万円を受け取り、マンション売却資金とFX口座の資金を合わせて7,500万円に。

ここで、町田さんは決定的な判断ミスをします。この資金で損失を一気に取り戻そうと、高レバレッジ取引に資金を集中させたのです。

「馬鹿ですよね、なぜあんなギャンブルをしてしまったのか……」

本来であれば、老後に向けてリスクを下げる局面。何もしなければ安泰の老後、娘に残すお金が確保できました。しかし町田さんの頭にあったのは、守ることではなく、「取り戻す」ことでした。55歳のときに8,000万円まで増やした成功体験が忘れられず、「この資金があれば、もう一度あの生活に戻れる」そう考えてしまったのです。

しかし、状況は壊滅的になりました。

定年後わずか数ヵ月でFXでの損失は7,000万円に膨らみ、ついに手仕舞い、損失が確定しました。マンション売却資金も、退職金も、すべて失われました。残ったのはわずか500万円でした。

家族に真実を告白、生活再建への険しい道のり

とうとう町田さんは妻にすべてを打ち明けました。妻は、当時をこう振り返ります。

「家を売ると夫が言い始めたときから、心のどこかで最悪の事態になるかもしれないという予感はありました。でも、“とにかく住宅費を下げれば何とかなる”“また豊かな生活に戻れる”という話を信じたいという気持ちもあったんです」

結果は恐れていたとおりになりました。ですが、「いい生活をさせてもらって自分も喜んでしまった。夫を止められなかった」という反省もあり、家族一丸となって生活を立て直すことを決意したといいます。

町田さんはBMWを手放し、電車を使うように。また、継続雇用中のため副業には制限がありましたが、会社に相談したうえで休日・一定時間の仕事だけは認められたといいます。専業主婦だった妻は、スーパーなどのアルバイトを掛け持ち。夜間も働くなどして、月18万円ほどの収入を得ているといいます。

基本の生活費は月25万円を目標に、可能な限り削減。FX損失確定後に残った500万円と車の売却で得たお金を、生活の立て直しと今後の備えとして確保しました。

「娘には奨学金を借りてもらっています。本当に申し訳ない。自分たちの老後は慎ましく。私は身体が動く限りは働き続けるつもりです」



人間の心の奥底に潜む心理的な罠

一時期な富裕層に近づいた町田さんは、なぜ一気に転落してしまったのでしょうか。この事例を分析すると、多くの投資家が陥りやすい根本的な問題が浮かび上がってきます。

町田さんの失敗は、投資の本質を理解していなかったことにあります。投資の神様と呼ばれる投資家ウォーレン・バフェット氏は、投資を「いまお金を出して、将来より多くのお金を受け取ること」だと定義しています。

ここで重要なのは、"たまたま儲かった一回"ではなく、将来もお金が戻ってくる状態をつくれているかです。ところが町田さんは、FX投資で得た一時的な利益を「恒常的に払えるお金」だと勘違いし、生活水準を一気に引き上げてしまいました。

さらに、町田さんの投資行動には心理的な罠が潜んでいました。投資の鉄則は「損切りルールを決めて守る」「分散投資でリスクを抑える」「余剰資金で行う」ことですが、町田さんはすべてを破っていました。心理的には「サンクコスト効果」（損失を認めたくない心理）や「確証バイアス」（都合の良い情報だけを信じる傾向）に支配され、客観的な判断ができない状態となってしまっていました。

このような心理的な罠は誰にでも起こり得るものです。重要なのは、そうした罠があることを知り、投資判断の前に冷静に自問することなのです。

町田さんのケースから学ぶ、真の豊かさとは

町田さんの経験から学べる教訓は以下の通りです。

• 投資の成功は一時的なもの：継続的な収入と錯覚せず、生活水準は段階的に調整する

• 家族とのコミュニケーション：金銭的な問題は隠さず、早期に共有して対策を考える

• プライドより現実：見栄を張るより、身の丈に合った生活を選択する

• 60代からでも間に合う：現実を受け入れて着実な対策を講じれば、老後は安泰

• 真の富裕層の定義：資産ではなく、継続的なキャッシュフローこそが重要

町田さんの老後への道のりは厳しいものです。とはいえ、家族の絆が途絶えていないことは救いです。真の豊かさとは、見栄ではなく心の平安にあります。たとえ一度失敗しても、現実を受け入れ、家族と共に歩んでいけば、新しい幸せを見つけることができるはずです。町田さんの事例は、そのことを教えてくれています。

ファイナンシャルプランナー

青山創星