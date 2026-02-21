¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡¸ÞÎØ¤Ç¾×·â¤Î»ö¼Â¡¢ºÇ¶¯ÃË¥¯¥ì¥Ü¤Î¡È¿ô¡Éµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÃ¦Ë¹
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼µ÷Î¥ÃË»Ò50¥¥í¥¯¥é¥·¥«¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¤¬¸ÞÎØ¡È´°Á´À©ÇÆ¡É¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ6´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÅÚÍËÆü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¡£¤³¤Î°Î¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ì¥Ü¤Ïº£Âç²ñ¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢20¥¥íÊ£¹ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢10¥¥í¥Õ¥ê¡¼¡¢30¥¥í¥Õ¥ê¡¼¡¢ÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¼«¿ÈÄÌ»»10¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥í¡¼¥¹¥È¥í¥à¡¦¥Ë¥¨¥ó¥²¥È¤È³êÁö¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¾å¤êºä¤Ç¡¢¹âÂ®²óÅ¾¤ÇÁö¤ëÂåÌ¾»ì¡Ö¥¯¥ì¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤òßÚÎö¤µ¤»ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·6´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¶â¥á¥À¥ë6¸Ä¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Î¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤â5°Ì¥¿¥¤¤Î¿ô»ú¡£5¸Ä¤ÎÆüËÜ¤ò1¿Í¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¤«¤¤¤¦¹ñ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ5¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ì¥Ü1¿Í¤Ç6¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¡×¡Öº£Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë¿ô¡¢¥¯¥ì¥Ü¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤ä¤Ã¤Ð¤¤¤Ê¡¼¡¢1¿Í¤Ç¶â6¸Ä¤È¤«¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¶â5¸Ä¤À¤«¤éÉé¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¥¯¥ì¥Ü¤Ã¤Æ¹ñº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç5¸Ä¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¡¡ÆüËÜ¤È¸ß³Ñ¤ä¤Í¡ÊÇòÌÜ¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë