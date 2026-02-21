SNS¡Ö´¨¤¤Åß¤³¤½¥¦ー¥Ðー¥¤ー¥Ä¤ÎCM¤Ë¥â¥ä¤ë¡×Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡È¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¡©¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×»¿ÈÝ¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²Â³¤±¤ëUber Eats
Uber Eats¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥«¥ìー¤ä¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÌô¤Ê¤É¤ÎÇÛÁ÷¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¡ÖµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌô¤¬Íß¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í´Ö¡¦Ë¡¿Í´Ö¤ÇÎÁÍý°Ê³°¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯ー¥ê¥¨¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÀöÂõÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Uber Eats¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤ÌÌ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥â¥ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
ÀèÆü¡¢¡Ö´¨¤¤Åß¤³¤½¥¦ー¥Ðー¥¤ー¥Ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦CM¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¤ä¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤ÌÌ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥â¥ä¤ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ÎÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢´¨¤¤Æü¤äÅ·µ¤¤Î°¤¤Æü¤Ë¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍøÍÑ¼«ÂÎ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Uber Eats¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
´¨¤¤Æü¤ä½ë¤¤Æü¡¢Å·µ¤¤¬°¤¤Æü¤Ê¤É¤ÏÇÛÃ£°÷¤ÎÃ±²Á¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤è¤¤Êó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤êÃÙ¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿CM¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Æü¤ä±«¤ÎÆü¤Ê¤É¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍê¤ó¤À¤é¡¢´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¡¢¥Á¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃíÊ¸¼Ô¤ÈÇÛÃ£°÷¤¬¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÈ¿±þ
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇÛÃ£°÷¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤â¥â¥ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤Ë¸«¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¤§¡×
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤Æ¤ëÂ¦¤¬¾å¤«¤éÌÜÀþ¤À¤è¤Ê¡×
¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¤¢¡© ¿Í¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤ì¤¬¤½¤â¤½¤â¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤¸¤ãÌµ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÇÛÁ÷Èñ¤Ê¤ÉÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡×
Åê¹Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È°Õ¸«¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤È¡¢¡Ö¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤à¤·¤í»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¥é¥Ã¥ー¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇÛÃ£°÷¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÑÍý´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ä´¶¼Õ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
´¨¤¤Æü¤äÅ·µ¤¤Î°¤¤Æü¤Ë¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¶âÁ¬¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤Æü¤äË»¤·¤¤Æü¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤òÍê¤ß¡¢½õ¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬ÇÛÁ÷ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÁÍý¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤ÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô : Æ£²¬Ë
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î