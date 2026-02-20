レゾンデートル（東京都渋谷区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え、エグっ…！ コチラが《不倫経験アリ》な男女が答えた“配偶者の浮気”についての「自己中心的な考え」です！！

浮気経験者の自己中心的な考え

調査は2025年9月29〜30日および12月29〜31日、全国の20〜59歳の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）のうち、「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に抽出した480人（男女各240人）から有効回答を得ています。

「浮気したことがある」と回答した人は、相手（配偶者）の浮気についてどう考えているのでしょうか。「相手（配偶者）の浮気は許せますか？」と聞くと、「許せない」と答えた人が39.2％、「分からない」が33.5％、「許せる」が27.3％という結果になりました。

「許せない」と答えた人が約4割を占めるという結果について、同社は「自分がされたくないことを相手にはしている。という、浮気をする人は自己中心的な人が多いのかもしれません」とコメントを寄せています。

男女別で見てみると、「許せる」と答えた人は男性が27.1％、女性が27.5％で、大きな差はありませんでした。一方、「許せない」と答えた人は、男性が42.5％、女性が35.8％で、男性の方が多い結果に。また、「分からない」と答えた人は男性が30.4％、女性が36.7％で、女性は「分からない」という回答が最も多くなりました。

この結果について同社は、「ジェンダーレス、多様性を尊重する社会へと変化が進む中、男性の浮気は仕方がないが、女性の浮気は受け入れがたいという価値観はまだまだ変わらず残っているのかもしれません」とコメントしつつ、「『許せる』と回答した男性も約27％いることから、ジェンダーレスが進みつつあるともいえる結果ではないでしょうか」と分析しています。

世代別では、「許せる」と回答したのは、20代が33.3％と最も多く、30代が28.3％、40代が25.0％、50代が22.5％という結果に。一方、「許せない」と回答したのは、20代が44.2％、30代が40.0％、40代が41.7％、50代が30.8％でした。

また、「分からない」と答えた人は、20代が22.5％、30代が31.7％、40代が33.3％、50代が46.7％でした。

「許せる」と回答した人は、20代が他の世代に比べて多い結果となりました。同社は「若い世代のほうが『相手の浮気を許せる』人が多いことが分かりました」と分析しています。

一方の50代は、「分からない」と回答した人が最も多く、「許せない」という回答は他の世代に比べて1割以上少ない結果となりました。同社は「結婚生活の倦怠期が関係しているといえる結果でしょうか」と見ています。

既婚者の皆さん、もし、自分が不倫をしていたとしたら……配偶者の浮気は許せますか？

