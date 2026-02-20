【「XenobladeX Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition（ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition）」ダウンロード版】 2月19日 配信 価格：8,150円

任天堂は、「XenobladeX Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition（ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション Nintendo Switch 2 Edition）」ダウンロード版の配信を2月19日より開始した。価格は8,150円。パッケージ版は4月16日発売予定で価格は8,228円。

「Nintendo Switch 2 Edition」では、解像度が向上し、TVモードでは4Kに対応。より高精細に表現された惑星ミラの世界を探索できる。また、「フレームレート」が向上し、60fpsに対応。惑星ミラでの開拓や、強大な敵との戦闘、ドールでの飛行がより滑らかに表現される。さらに、Switch 2ならではの遊びなど、新たな要素が追加されている。

なお、Nintendo Switch用「ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション」を持っている場合は、2月19日に配信されたアップグレードパスのみの購入で「Nintendo Switch 2 Edition」をNintendo Switch 2で遊ぶことができる。アップグレードパスの価格は550円。

【ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション：「Nintendo Switch 2 Edition」のご紹介】

(C) Nintendo / MONOLITHSOFT

