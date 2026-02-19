小泉進次郎防衛相が2026年2月18日にXで、第二次高市内閣発足の記念撮影時の動画を公開した。そこに収められていた小泉氏の高市早苗首相へのさりげない気遣いに、「カッコいい」といった反響が寄せられている。

「全身全霊で引き続き防衛大臣の責務を果たしてまいります」

小泉氏は、「高市総理から防衛大臣の任を改めて仰せつかりました」と報告。続けて、

「戦後最も厳しい安全保障環境の中であっても、・国民の生活と平和な暮らしを守り抜く。・日本の領土・領海・領空を断固として守り抜く。・自衛隊員一人ひとりとそのご家族を守り抜く。このために全身全霊で引き続き防衛大臣の責務を果たしてまいります」

と、決意を語った。添えられた動画には、閣僚たちが記念撮影のためにレッドカーペットが敷かれた階段を降りる様子が収められていた。

記念撮影が始まる直前には、高市首相のドレスの裾が階段の上の段に引っかかってまくれてしまっており、それを斜め後ろにいた小泉氏が素早くしゃがんで直す場面もあった。動画には「あ、総理の裾が...」とのテロップで説明された。

この振る舞いにXでは、「優しいいい！さりげない気遣い素敵すぎるーー」「真の紳士でした」「優しい気遣いがサッとできる カッコいいですね」といった声が寄せられている。