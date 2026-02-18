Photo: 佐々倉男子

リモートワーク中、気づくとコーヒーがぬるくなっている…。

CIOの「マグウォーマー2」（税込6,980円）は、デスクに置いたマグカップの飲み物を適温で保温し続けてくれる電動マグウォーマーです。温め直しのために席を立たなくていいだけで、仕事の効率はかなり変わりました。

集中していると、飲み物は必ずぬるくなる

Photo: 佐々倉男子

仕事に集中していると、飲み物はどうしても後回しになります。数分後に口をつけると、すでにぬるい…。温め直そうと立ち上がると、思考が途切れる。この小さなストレスは、在宅作業では意外と無視できません。

問題は味そのものより、集中が中断されること。マグウォーマーの価値は、ここにあると感じました。

Photo: 佐々倉男子

ちなみにマグカップ本体は金属製（ステンレス系）で、取っ手・台座・蓋はプラスチック素材。マグカップ表面はシボ加工が施され、マットな質感でとても触り心地が良いです。容量は約350ml。日常的なコーヒーや紅茶一杯分にちょうどいいサイズ感です。

保温は40〜70℃の範囲で1℃単位で設定可能。急速加熱するタイプではなく、いまの温度を穏やかに維持する設計なので、淹れたてをそのまま“飲み頃のまま”キープしてくれます。タイマー機能も搭載しており、60〜180分（1分単位）での設定に加え、「保温時間制限なし」も選択可能。ズボラな私はこの「制限なし」を好んで使っています。安全のため最長8時間で自動停止する設計になっているので、もし放置してしまっても安心できるのはうれしいポイントです。

いちばん感心したのは「蓋」

Photo: 佐々倉男子

使ってみて一番よくできていると感じたのは、付属の蓋（ふた）です。

蓋は2パーツから作られており分解して洗える構造で、埃の侵入を防ぎつつ、蓋を付けたまま角度を変えて自然に飲める。この不思議な飲みやすさが、デスク使用とかなり相性が良かったです。

飲み物を保温するだけなら他にも選択肢はありますが、 「置きっぱなしで使い続ける」前提で、飲む動作まで含めて設計されている点は、思っていた以上に体験の質を左右しました。

価格・操作性・アプリ。使って分かった正直な話

Photo: 佐々倉男子

電動マグウォーマーといえば、真っ先に思い浮かぶのがEmber Mug。ただ、2万円を超える価格は正直ハードルが高い。その点、CIO マグウォーマー2は価格が約三分の一と抑えめで、国内ブランドという安心感もあり、手を出しやすい存在です。

一方で、気になる点もあります。

タッチセンサー式の電源ボタンは非常に使いにくく、ON/OFFのために長押しが必要なのですが、その時間が長く、デスク上での操作を考えると、もう少しスムーズにON/OFFの切り替えを行いたい。物理ボタンのほうがよかったのではと感じました。

Photo: 佐々倉男子

さらに、専用アプリで好みの時間や温度のプリセットを登録できるのですが、初期設定のハードルはやや高いです。ユーザー登録必須、Web経由での登録など、使えるようになるまでにいくつかの設定を乗り越える必要があります。

そもそも、カップウォーマーのためにスマホを取り出す行為自体が本末転倒に思えました。ただ、一度プリセットを登録してしまえば、カップを置くだけで設定通りに動くので、“最初だけの儀式”と思えば飲み込める内容です。

Photo: 佐々倉男子

一方で、「専用の蓋」の次に感心したのが、自動で識別してくれるQi2対応のワイヤレス充電機能です。デスクに置いておけば、飲み物の保温とスマホ充電をまとめて任せられる。この「とりあえず置いておける」感じは、日常使いではかなり便利です。

完璧ではありませんが、飲み物がぬるくなる問題を現実的に解決してくれる一台。細かい不満を理解したうえで選ぶなら、十分納得できる選択肢だと思います。