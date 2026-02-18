この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場勤務】夜勤がキツすぎる…辛いことランキングTOP10｜元トヨタ社員が語る現実」と題した動画を公開。元トヨタ社員としての経験と、1万人以上の面談実績に基づき、工場勤務における夜勤の過酷な現実をランキング形式で解説した。



ケンシロウ氏はまず、夜勤従事者が労働者全体の約20%、つまり「5人に1人」という意外な多さに言及。多くの人が夜勤のデメリットを十分に理解しないまま働き始め、心身に不調をきたすケースが少なくないと警鐘を鳴らす。氏は、「事前にデメリットを知っておけば対策ができる」と述べ、知識の重要性を強調した。



ランキングでは、夜勤がもたらす様々な問題点が挙げられた。第10位は「生活リズムが崩れてしまう」こと。昼夜逆転の生活は「体内時計が崩れてしまう」原因となり、様々な不調の引き金になると指摘。第9位の「睡眠の質が悪い」もこれに関連し、日中の騒音や光が安眠を妨げ、疲労が蓄積しやすくなるという。



さらに、生活リズムの乱れはプライベートにも影響を及ぼす。第7位には「人間関係が断裂される」がランクイン。友人や家族と時間が合わなくなり、社会的な孤立感を深める可能性があると氏は語る。精神的な問題も深刻で、第2位は「精神がバグる・うつ病になる」。身体的な不調やストレスが精神を蝕む危険性を示唆した。



そして、最も辛い理由として第1位に挙げられたのは「体調が悪化してしまう」こと。ケンシロウ氏は、精神的なストレスが腰痛などの身体的な不調に繋がり、逆に身体の不調が精神をさらに不安定にさせると説明。心身の健康を損なうことが、夜勤における最大のリスクであると結論付けた。氏は、夜勤を検討する際にはこれらのデメリットを十分に理解し、対策を講じることが不可欠だと強く訴えている。