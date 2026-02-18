【未解決事件】1700人の捜索でも見つからなかった理由とは？現地映像が語る「7歳には不可能な移動」の謎
秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberとして活動するナナジャパ・琴美氏が、「1700人が見逃した急斜面。7歳の足では不可能な謎【未解決事件】#shorts」と題した動画を公開した。山梨県道志村で発生した女児行方不明事件の現場を訪れ、当時の捜索状況と発見場所の地形的な矛盾点について独自の視点で解説している。
動画では、2019年9月21日、山梨県道志村の「椿荘オートキャンプ場」で当時小学1年生の小倉美咲さんが行方不明になった経緯を振り返る。延べ1700人による大規模な捜索が行われたにもかかわらず、当時は「女の子の手がかりとなるものは何一つ見つからなかった」という。
事態が動いたのは2年以上が経過した2022年4月のことだ。キャンプ場から約600メートルほど離れた山中で、遺留品や人骨の一部が突如として発見された。琴美氏は実際にその現場付近の映像を映し出し、「発見場所は600m先のとんでもない急斜面」であると指摘する。映像には足場の悪い山道が映り、「すごい急斜面ですね。上も急斜面なんですよ」と、7歳の子供が迷い込むには不自然な地形であることを強調した。
また、一部で可能性が指摘されていた獣害についても言及。「熊に襲われてしまったのではないかという可能性もみたそうなのですが、そういった痕跡は一切なかった」と解説し、単なる遭難や動物による被害だけでは説明がつかない部分があることを示唆した。
琴美氏は、こうした不可解な点から「誘拐説も囁かれていたり」と述べ、第三者の介入があった可能性について触れた。「真相は未だ闇の中」とし、現地映像を通じて改めて事件の謎の深さを浮き彫りにしている。
