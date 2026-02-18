「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）

阪神の森下翔太外野手（２５）が１７日、サンマリンスタジアム宮崎で行われている今年３月のＷＢＣに出場する日本代表の事前合宿で、「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（６６）から激励を受けた。同氏は大会ではマイアミでの決勝まで訪問予定で、森下は世界一を見せると約束。ラストサムライに、虎の侍が感動を届ける。

三塁側ベンチ前で世界の「ＫＥＮ ＷＡＴＡＮＡＢＥ」がオーラを放っていた。森下はグラウンド入り後すぐに見つけると、小走りで渡辺謙の元へ。約１分の談笑だったが、温かい言葉を授かった。「体、大きくなったね。ケガなく頑張ってね」。生粋の虎党として知られる男からのエール。期待に応えなくてはいけない。

ガッチリと握手を交わし、数分後にはフリー打撃。渡辺謙も食い入るように見つめる中、快調に柵越えを放っていく。最後の４２スイング目でバックスクリーンに放り込み、今合宿最多の１０本のアーチを披露。「しっかり振ることを意識しながらやれたので良かった」。スタンドから拍手喝采を受けた。

謙さんは数日間、宮崎の合宿を訪問予定。Ｎｅｔｆｌｉｘのアンバサダーとして、マイアミのローンデポ・パークにも来場する。この日は森下だけでなく、佐藤輝と坂本もあいさつ。渡辺謙が虎党だということは周知の事実で、虎侍たちが最高の景色を届けたい。

「侍ジャパンというのもありますけど、タイガースファンの人たちもたくさん見てると思う。そういう意味でも頑張れたらなと思っています」

渡辺謙のように、多くの虎党が日の丸を背負う虎戦士を応援している。その人たちに感動を届けることも使命の一つ。日本代表でもメインは右翼と左翼の両翼起用となりそうで、スタメンだけではなく、勝負どころでの代打などもありそうだ。

終盤の切り札ともいえる、“ラストサムライ”になるかもしれない。「もうちょっと（打球角度を）上げたい」。飽くなき探究心で成長し、世界の猛者をぶった斬る。