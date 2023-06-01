◆スペイン１部Ｒソシエダード３―３アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）がホームのアラベス戦で、１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷してから、８３日ぶりに復帰。いきなりアシストを記録するなど復活を印象付け「ここからさらに結果を出して、感覚を取り戻していきたい」と力強く語った。久保は２―２の後半９分から途中出場。右サイドの攻撃的なポジションでプレー