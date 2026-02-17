¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Örurudo ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¤¥ô-IF BoneS ver.-¡×¤ò7·îÈ¯Çä
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Æâ¡¦¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Örurudo ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¤¥ô-IF BoneS ver.-¡×¤ò7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£¼õÃí¤Ï2·î17Æü16»þ¤«¤é¡£
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¥×¥é¥¤¥º¤ä°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Örurudo ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¤¥ô-IF BoneS ver.-¡×¤ÏÄ¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÌ¿§¸«ËÜ¤«¤é¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÂ¤·Á¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ºÌ¿§µ»½Ñ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥»¥¬¤Î¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-FIRE¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢¥¿¥¤¥Èー¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーrurudo»á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°Ëâ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¥¤¥ô¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)rurudo