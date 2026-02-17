【ローソン：「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」キャンペーン】 2月17日より開催

ローソンは、映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」とコラボレーションしたキャンペーンを本日2月17日より開催している。

現在公開中の映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」とローソンがコラボ。対象のお菓子を2点購入すると「オリジナルクリアファイル」が1枚もらえるほか、ロッテのチョコレート菓子「トッポ」にオリジナルダイカットステッカーが入った「トッポ 銀魂」が販売される。

このほかにもオリジナルグッズの店頭販売や予約販売を実施。なお、店舗により販売開始日時が前後する可能性がある。