ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。表彰式ではファンにおなじみの「木原運送」が出動し、ファンを感動させた。

劇的な大逆転でつかんだ金メダル。表彰式で名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って押し上げた。セレモニーを終え、降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。

ファンの間ではおなじみのルーティン。「木原運送」とも呼ばれる。それが五輪表彰台の真ん中で出動するのはファンにとってもたまらない。

X上には「木原運送ここで見れるとはねぇ」「毎度恒例木原運送、今日も絶賛営業中です！」「りくりゅう表彰台でリフトするかと思ったら抱っこだった」「世界の木原運送」「リフトで表彰台乗せてあげてる〜かわいい〜！！！！」「木原運送を堪能出来て嬉しい」「オリンピックも木原運送は安心安全〜！！」と感動の声があふれた。



（THE ANSWER編集部）