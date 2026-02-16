この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない、世界のVisaが格下のPayPayと手を組んだ「本当の理由」とは？「Visa割」対象外に隠された大人の事情

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「世界のVisaが格下のPayPayと手を組んだ「本当の理由」とは…？」と題した動画を公開。2024年2月に発表されたPayPayとVisaの戦略的パートナーシップについて、その背景にある両社の思惑を深掘りした。



おにまる氏はまず、今回の提携が従来の「PayPayカードがVisaブランドを発行する」という関係性とは全く異なると指摘。「PayPayという『プラットフォーム』自体がVisaと戦略的パートナーシップを結んだ」点が決定的に違うと解説する。これにより、PayPayはアメリカ市場への進出が可能となり、Visaの決済インフラを利用して米国内でのPayPay決済が実現するという。これは、貯めたPayPay残高やポイントが「外貨のような価値を持ち始める」ことを意味すると述べた。



一見、世界王者のVisaが日本国内のPayPayに手を差し伸べたように見えるこの提携だが、おにまる氏は「Visa側にもPayPayと手を組まなければならない理由がある」と分析する。その理由の一つが、これまでVisaが取り込めなかった「クレカ端末が置けない店」へのアクセス権の獲得だ。PayPayは、QRコード決済という手軽な導入方法で、現金主義だった小規模店舗の加盟店網を急速に拡大した。Visaはこの加盟店網を活用することで、これまでリーチできなかった市場、特にインバウンド（訪日外国人）需要を取り込む狙いがあるという。



さらに深刻な理由として、中国やインドのように「独自の決済圏が確立され、国際ブランドが仲間ハズレにされる」リスクをVisaが懸念している点を挙げる。日本市場がPayPay経済圏に完全に支配される前に、そのプラットフォームと手を組むことで、市場から締め出される事態を回避したいというVisa側の切実な事情があったと氏は推察した。



最後に、現在開催中の「Visa割」キャンペーンでPayPayカードが対象外である理由にも言及。これは、PayPayがユーザーに自社のアプリを積極的に利用させ、ポイント運用や証券、保険といった他の金融サービスへ誘導したいという戦略があるためだと解説。Visaのキャンペーンに参加することで、ユーザーがPayPayアプリを開かなくなることを懸念したPayPay側の意図的な判断だと結論付けた。