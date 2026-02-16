¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¯¥Ó¡×¤È¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤ò·ãµÍ¤á¡Ä¡È¥¾¥¹·Ï¡É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¡ÖµÍÌäÆ°²è¡×¤¬¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤ÈÊªµÄ¡¢¹Êó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¸ø³«¤Î°Õ¿Þ¡×
¡Ô³ØÎò¤ä¸ª½ñ¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ËÜµ¤¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖÄ©Àï¤Î¾ì¡×¡Õ
¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¼ã¼Ô¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÖZOSS SCHOOL¡Ê¥¾¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¤À¡£
¡Ö¥¾¥¹¡×¤È¤Ï¡¢Æ±¼ÒÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤ÇÍÌ¾¼Â¶È²È¤Î»³ËÜ¹¯Æó»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿¸÷ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿°§»¢¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢»Å»ö¤Ë¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ºòº£¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¥¾¥¹·Ï¡É´ë¶È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡È¾¼ÏÂÅª¡É¤È·É±ó¤µ¤ì¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢²á¹ó¤Ê¥Î¥ë¥ÞÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ±¼ÒHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢À®²ÌÊó½··¿¤Î±Ä¶È³èÆ°¤äÂÎ·ÏÅª¤ÊºÂ³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë3´üÀ¸¤¬Æþ¹»¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ¾È½¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼Â¤Ïº£¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¡ÈÆâÉô¡É¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬SNS¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬2·î¾å½Ü¡¢X¤Ç¡ÔÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿Í¤Ï¼þ¤ê¤ò¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¡ª¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°É÷·Ê¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¤¬15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÄã¤¯¡¢°ì»þÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬Â¾¤ÎÊ£¿ô¤Î¼Ò°÷¤â¤¤¤ëÌÌÁ°¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¯¥Ó¡×¤ÈÀë¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦µÍÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¯¤Í¡©¡¡¤³¤ì¤¬µö¤»¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢±Ä¶È¥Þ¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¯¥Ó¤¸¤ã¤Í¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤ìÍè·î¤âºÆÍè·î¤â¸«¤ë¤Î¡©¤â¤Ã¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î·ë²Ì½Ð¤·¤Æ¤ß¡©¡£¤É¤¦¡©²¶¤é¤Î¶µ°é¥³¥¹¥È¤Ï¡£¡ÊÂ¾¤Î¼Ò°÷¤¬¡Ø¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢X¤Ç¿ôËü¿Í¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£¼Ò°÷¤Î¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤À¤È¤·¤Æ¡È±ê¾å¡É¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤³¤ÎµÍ¤áÊý¤Ë¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡£¤³¤ì¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ã¤ÆÁªÂò¤â100¡ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¥¯¥Ó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¡¢¤«¤ÄÂ¾¤Î¿Í¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤·Êý¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¹¤ëÊý¤¬ÉáÄÌ¤Ë¥¯¥Ó¡Õ
¡Ô¥¬¥Á¤Ç¾¼ÏÂ¤À¤Ê¡Ä¤È¡£ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤ä¤Ã¤Æ¤¿º¢¡¢Î©ÃÏ1·ï¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø³«½è·º¤ß¤¿¤¤¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤Ï9Æü¡¢X¤Ç¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢TikTokÅù¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¼Õºá¡£¡ÔÅö³ºÆ°²è¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸ÅÌÍÍ¤Ø¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¼áÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ô¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë´Ø·¸À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÈ¯¸À¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È²þ¤á¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÈó¤òÇ§¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë»Ý¤òµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤Ï¤Þ¤Àºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë±¿±Ä¤Ë¤âÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤À¤¬¡¢ËÜ»ï¤Ï2·î13Æü¡¢Æ±¼Ò¤ËÆ°²è¸ø³«¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢Àè½Ò¤Î¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é½ðÌ¾¤Ä¤¤Ç°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¡©
³ºÅöÆ°²è¤Ï¡¢ZOSS SCHOOL¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©»ØÆ³¤Î°ì¾ìÌÌ¤òµÏ¿¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¤Î¶µ°é»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â´Þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ°²èÆâ¤Î°ìÉôÉ½¸½¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¥¯¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÛÍÑ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÆ³¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ä³°Éô¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Î¤¢¤êÊý¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î±ê¾åÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¼Âà¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±¿±ÄÂ¦¤ÇËÜÍè¤Î¶µ°éÌÜÅª¤È»ØÆ³Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤È¤âÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¾ì¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²þÁ±¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Í¤·¡¢Áê¸ß¤ËÇ§¼±¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ºÅö¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â³ØÀ¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ËÜ·ï¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿¼Âà¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±¿±ÄÄä»ßÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡©
»ä¼«¿È¤¬X¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¡¢É¬Í×¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢»²²ÃÁ°¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶¦Í¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¡£ÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÑÀª¼«ÂÎ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ë¡Îá½å¼é¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¤ä¤êÊý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê½¤Àµ¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÆ³¼Ô¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¸¦½¤¤Î¶¯²½¤ä¡¢¸ø³«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³ÎÇ§¥Õ¥í¡¼¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºß¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¡Ö²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡×¡Ö¼¡¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ°²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³°Éô¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤äÊ¸Ì®¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯¿®¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬À¿¼Â¤µ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À°¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤Î²áÄø¤â´Þ¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÊÑ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá¤ÏÅöÁ³½å¼é¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä©Àï¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÀ©ÅÙ¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤µ¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¼´¤Ï¤Ö¤é¤µ¤º¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÀ§Àµ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
